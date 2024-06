EA Sports FC 24, GTA V et F1 24 sont les jeux les plus vendus en mai en Europe

Un jour sans fin

Les nouveaux chiffres publiés par l’institut Games Sales Data (et relayés par GamesIndustry.biz) montrent que l’absence de sorties majeures durant ce mois de mai ont été la cause d’une baisse importante pour le marché européen. Ce sont 11,6 millions de jeux qui se sont vendus durant cette période, soit près de 17,6% de moins que l’année passée. En 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avait bien aidé, tout comme les versions PS4 et Xbox One de Hogwarts Legacy, et 2024 ne peut pas se reposer sur des événements similaires.

C’est pour cela que tout en haut du classement des ventes, on retrouve un visage connu : celui d’EA Sports FC 24. Le jeu de foot n’est jamais très bas dans ce classement étant donné la popularité de ce sport sur notre continent, mais l’absence de compétition ainsi que les prémices de l’Euro 2024 lui permettent sans mal de décrocher la première place, alors qu’il est sorti depuis plusieurs mois. Une longévité qui n’a cependant rien à voir avec le second, qui n’est autre que… GTA V. 11 ans après sa sortie, le jeu de Rockstar continue à cartonner comme aucun autre.

Un phénomène qui a failli être rattrapé par F1 24, l’une des seules sorties de ce mois de mai à figurer dans le classement, et qui se retrouve en troisième position. Une jolie performance dans la mesure où il n’est sorti que le 28 mai dernier. Voici le classement des 10 meilleures ventes en mai sur le territoire européen :

EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 F1 24 Ghost of Tsushima: Director’s Cut Paper Mario: La Porte Millénaire Helldivers 2 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi: Fallen Order Call of Duty: Modern Warfare 3

On notera également le beau résultat du portage PC de Ghost of Tsushima, tandis que Star Wars Jedi: Fallen Order réapparait miraculeusement dans ce classement.