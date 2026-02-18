EA Sports FC 26 : Une version d’essai gratuite arrive avec EA Sports FC 26 Showcase
Rédigé par Mathieu Corso
Sans doute pour relancer EA Sports FC 26 un peu avant la coupe du monde 2026, EA Sports annonce qu’une version d’essai de son titre va arriver. Nommé EA Sports FC 26 Showcase, cette version gratuite et limitée aura pour but de vous donner un aperçu du jeu, avec des modes en rotation.
EA Sports FC 26 va faire son show
Pour tenter donc de convaincre encore quelques joueurs réticents à EA Sports FC 26, Electronic Arts a décidé de sortir le grand jeu, en proposant une alternative gratuite à son jeu de football. Désormais avec EA Sports FC 26 Showcase que vous pouvez télécharger gratuitement, vous pourrez accéder à un contenu restreint, et ainsi avoir un aperçu du titre avant de passer à la caisse.
Au programme de cette version d’essai, vous allez retrouver dans un premier temps la possibilité de créer votre joueur et faire équipe avec vos amis avec les événements Live dans le mode Club Rush. Qui plus est, vous aurez également accès aux modes coup d’envoi et Apprendre à jouer. Enfin côté équipes, il y aura quand même du choix avec l’ensemble des de clubs Ligue 1 McDonald’s, d’Arkema Première Lige, de Bundesliga et de Google Pixel Frauen-Bundesliga. Cerise sur le gâteau, il y aura également d’autres clubs ci-dessous :
- LALIGA EA SPORTS : Real Madrid et l’Atlético de Madrid
- Liga F Moeve : Real Madrid et l’Atlético de Madrid
- Premier League : Manchester City et Tottenham
- Barclay’s Women’s Super League : Manchester City et Tottenham
- Serie A Enilive : AS Roma et son équipe féminine
Pour ne pas léser certains joueurs également, il faut savoir que cette version gratuite de EA Sports FC 26 effectuera une rotation au niveau de ses modes de jeu. En somme, cela permettra aux joueurs de découvrir d’autres modes par la suite.
On rappelle que EA Sports FC 26 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Swich. Vous pouvez par aillleurs lire notre test.
