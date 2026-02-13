Knockout Royalty !

Après la Team Of The Week numéro 22 et la deuxième équipe Future Stars, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Knockout Royalty ou Légendes de l’élimination. Cette nouvelle promotion célèbre les plus grands noms du football qui se sont révélés lors des compétitions mondiales, qui ont transformé la pression en histoire.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs (Héros et Icônes inclus) comme Hamm (94), Iniesta (93), Schelin (92), Rodri (92), Vinicius (92), Kvaratskhelia (91), Griezmann (91), Gerrard (90), Van de Ven (90), Marta (90), Dunga (89), Makkay (89), Walsh (89), Davies (89), Bruno Guimaraes (89), Giroud (89) ou encore Pavard (88).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.