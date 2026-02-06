EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Future Stars

Deuxième équipe Futures Stars !

Après la Team Of The Week numéro 21 et la première équipe Future Stars, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de ce même évènement. Rappelons que cette promotion est là pour célébrer les joueuses et joueurs âgés de moins de 23 ans qui vont en tout logique, si tout se passe bien, faire l’avenir du sport.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs (Héros et Icônes inclus) comme Pelé (96), Bale (94), Bergkamp (93), Hazard (92), Karl (91), Huijsen (91), Smith (91), Fermin (90), Beever-Jones (90), Kroupi (89), Scott (89), Akliouche (88), Tiernan (88), Odobert (87), Mokio (86) ou encore Bender (86).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.