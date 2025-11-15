EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Festival du football : Capitaines

Evènement Festival du football : Capitaines !

Après l’équipe Primetime UEFA et la neuvième TOTW, EA Sports FC 26 dévoile leur nouvel évènement intitulé Festival du football : Capitaines. Cette promotion est la première étape de l’année de célébration des joueurs et joueurs à la tête de leur pays en tant que capitaines et vice-capitaines.

Les cartes auront un collectif national renforcé et feront donc la part belle aux leader sur le terrain. Vous aurez donc la possibilité de packer des joueurs et joueuses comme Mbappé (92), Kane (97), Van Dijk (90), Pajor (89), Cristiano Ronaldo (89), Irene Paredes (88), Heaps (88), Odegaard (87) ou encore Hegerberg (87).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.