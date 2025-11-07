EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Primetime UEFA

Evènement Primetime UEFA !

Après la deuxième équipe Ultimate Scream et la huitième TOTW, EA Sports FC 26 dévoile leur nouvel évènement intitulé Primetime UEFA. Avec cette nouvelle promotion, EA nous propose un système d’évolution qui va récompenser les joueurs et joueuses qui seront capables de se surpasser lors des rencontres dans les compétitions européennes.

Tout repose donc sur les performances individuelles de chacun et de chacune ainsi que sur les performances des clubs. Cela comprend les buts, les passes décisives, les matchs sans prendre de buts… A noter que certains Héros Primetime UEFA reçoivent également une amélioration, en rapport avec les résultats de leurs anciens clubs. Voici la liste complète :

Haaland (92)

Graham Hansen (90)

Yamal (89)

Eden Hazard (89)

Laudehr (89)

Saliba (88)

De Rossi (88)

Michel Salgado (88)

Le Tissier (88)

Georges (88)

Barcola (87)

Gordon (87)

Militao (87)

Gakpo (87)

Hojlund (87)

Rios (87)

Pavlovic (87)

Giuly (87)

Maatsen (87)

Haraslin (87)

Nmecha (86)

Bonny (86)

Simons (86)

Estevao (86)

Man (86)

Hamano (86)

Elimbi Gilbert (86)

Zarouri (86)

Igor Jesus (86)

Manu Koné (86)

McGregor (86)

Ndour (86)

Hollerbach (86)

Rodrigo Mora (85)

Brown (85)

Bakambu (85)

Hadj-Moussa (85)

Unai Lopez (85)

Ishak (85)

Taylor (84)

Rodriguez (84)

Matheus Silva (84)

Kluivert (84)

Aarons (84)

Edvardsen (84)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.