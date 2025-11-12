EA Sports FC 26 dévoile la neuvième Team Of The Week

Valve crée la surprise et dévoile sa propre console de salon, la Steam Machine, avec un nouveau casque VR et une manette

The Rogue Prince of Persia arrive sur Switch et Switch 2, et une édition physique est prévue pour 2026

Les derniers épisodes du jeu narratif Dispatch sont maintenant disponibles sur PC et PS5

Un nouveau jeu Ratchet & Clank vient d’être annoncé… en free-to-play sur mobiles

PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec GTA V et Pacific Drive

Kingdom Come Deliverance II dépasse les 4 millions d’exemplaires vendus, une édition avec tous les DLC est sortie

Le film Super Mario Galaxy se dévoile dans une bande-annonce bourrée d’action avec deux personnages iconiques

Pour Nexon, il faut désormais partir du principe « que toutes les entreprises de jeu vidéo utilisent l’IA » dans leurs projets

Trails in the Sky 2nd Chapter devrait sortir dans moins d’un an selon Falcom

Sonic Racing : CrossWorlds – le DLC Bob l’éponge débarque le 19 novembre, de nouveaux personnages gratuits sont également annoncés

Dynasty Warriors: Origins – le DLC « Visions de quatre héros » débarque le 22 janvier prochain

Marvel Tōkon: Fighting Souls aura droit à une nouvelle bêta, cette fois-ci avec Spider-Man et Ghost Rider

Elden Ring Nightreign : Son prochain DLC s’intitule « The Forsaken Hollows » et il sera disponible le 4 décembre

State of Play Japan : Le résumé complet de la conférence (Marvel Tōkon, Elden Ring Nightreign, Fatal Frame II…)

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (Project Zero 2) annonce sa sortie au 12 mars 2026

Dragon Quest VII Reimagined dévoile un nouveau trailer pour le State of Play Japan

Marvel Rivals vous invite au mariage de Rogue et Gambit, les deux nouveaux personnages de la saison 5

La PS5 n’est encore qu’à la moitié de son cycle de vie pour Sony

L’ancien président de Nintendo of America se dit surpris de ne pas voir davantage de jeux Xbox sur Switch 2

Pokémon Pokopia sortira en mars 2026 sur Switch 2, et sur une Game-Key Card

Destiny 2 n’a pas atteint les niveaux espérés par Sony depuis le rachat de Bungie, Marathon devrait sortir avant mars 2026

Le road-trip musical Mixtape prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026