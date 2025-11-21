EA Sports FC 26 dévoile l’évènement FC Pro Live

Evènement FC Pro Live !

Après l’équipe Festival du football : Capitaines et la dixième TOTW, EA Sports FC 26 dévoile leur nouvel évènement intitulé FC Pro Live. La promotion fait son grand retour pour célébrer le tournoi FC Pro Open avec des cartes liées aux 24 professionnels qualifiés. Les joueurs auront des améliorations en fonction des résultats des matchs, de novembre à février. Allez-vous avoir la chance de packer des joueurs comme Garnacho (87), Tonali (87), Giroud (87), Chiesa (86) ou encore Nuno Tavares (86). Voici les améliorations :

3 points dans le FC Pro Open : +1 amélioration geste technique ou mauvais pied

10 points dans le FC Pro Open : +1 général

16 points dans le FC Pro Open : +1 général

Qualification pour les phases à élimination directe du FC Pro Open : +1 général avec un des trois PlayStyles+ à sélectionner par le joueur FC Pro Open associé

Top 4 des phases à élimination directe du FC Pro Open : +1 position alternative avec un rôle++

Vainqueur du FC Pro Open : +1 général avec une amélioration +1 geste technique et mauvais pied

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.