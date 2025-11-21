EA Sports FC 26 dévoile l’évènement FC Pro Live
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 dévoile le début du nouvel évènement FC Pro Live. Les joueurs sont disponibles pendant une semaine dans les packs.
Evènement FC Pro Live !
Après l’équipe Festival du football : Capitaines et la dixième TOTW, EA Sports FC 26 dévoile leur nouvel évènement intitulé FC Pro Live. La promotion fait son grand retour pour célébrer le tournoi FC Pro Open avec des cartes liées aux 24 professionnels qualifiés. Les joueurs auront des améliorations en fonction des résultats des matchs, de novembre à février. Allez-vous avoir la chance de packer des joueurs comme Garnacho (87), Tonali (87), Giroud (87), Chiesa (86) ou encore Nuno Tavares (86). Voici les améliorations :
- 3 points dans le FC Pro Open : +1 amélioration geste technique ou mauvais pied
- 10 points dans le FC Pro Open : +1 général
- 16 points dans le FC Pro Open : +1 général
- Qualification pour les phases à élimination directe du FC Pro Open : +1 général avec un des trois PlayStyles+ à sélectionner par le joueur FC Pro Open associé
- Top 4 des phases à élimination directe du FC Pro Open : +1 position alternative avec un rôle++
- Vainqueur du FC Pro Open : +1 général avec une amélioration +1 geste technique et mauvais pied
EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Date de sortie : 26/09/2025