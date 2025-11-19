EA Sports FC 26 dévoile la dixième Team Of The Week

Mafia: The Old Country se met à jour avec l’update Free Ride, qui intègre un mode Photo et de nouveaux challenges

Tales of Berseria Remastered : le retour de Velvet se confirme pour début 2026

Des jeux PICROSS S Capcom et SNK vont bientôt voir le jour sur Nintendo Switch

EA Sports F1 : La saga de jeux de course se contentera d’une extension payante en 2026, rendez-vous en 2027 pour un nouvel opus

Légendes Pokémon Z-A : le DLC Méga-Dimension nous montre une Méga-évolution inédite avec Méga-Zeraora

Epic Games va autoriser le moteur Unity pour créer des jeux au sein de Fortnite

Dragon Quest VII Reimagined : nous avons joué au remake du JRPG, un autre bon retour pour Square Enix ?

Ghost of Yōtei s’offrira le traditionnel New Game + et d’autres nouveautés via une mise à jour disponible le 24 novembre

The Finals : Le jeu des créateurs d’ARC Raiders ne sera bientôt plus jouable sur PlayStation 4

Megabonk : Le développeur retire son jeu des Game Awards, nommé à tort dans la catégorie du meilleur premier jeu indé

Pour AdHoc Studio (Dispatch), l’IA n’est un moyen créatif que si vous n’êtes pas créatif

Dragon’s Dogma 2 dépasse maintenant les 4 millions de jeux vendus

Sony dévoile ses promotions pour le Black Friday, avec des réductions sur la PS5, le PS VR2 et les accessoires PlayStation

Sonic Frontiers, Battlefield 2042, Forspoken et 6 autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus

Tomb Raider: Definitive Edition, l’épisode de 2013, déboule sur Switch et Switch 2

Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO

Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés

Xbox Game Pass : Marvel Cosmic Invasion, The Crew Motorfest… Voici les nouveautés à venir dans l’abonnement

Hytale est de retour, le studio à l’origine du projet rachète les droits du jeu auprès de Riot Games

Subnautica 2 : À fond dans l’IA, le PDG de Krafton aurait demandé à ChatGPT comment éviter de payer les bonus des employés

Assassin’s Creed Mirage sort aujourd’hui son DLC gratuit, qui se montre dans une nouvelle vidéo

Capcom promet que la version PC de Resident Evil Requiem sera plus solide que celle de Monster Hunter Wilds