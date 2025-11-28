EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck

Deuxième équipe Thunderstruck !

Après l’équipe FC Pro Live, la TOTW n°11 et la première équipe de l’événement actuel, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Thunderstruck. La deuxième fournée donc débarque quelques heures après la première, c’est ce qu’on appelle la magie du Black Friday. On ne sait plus où donner de la tête !

Rappelons que ces cartes évolueront par rapport aux performances nationales des clubs auxquelles elles sont rattachées, des victoires, des nuls, des buts marqués. Il va vous falloir rester à l’écoute de l’actualité footballistique pour ne rien manquer et ne pas avoir de mauvaise surprises. Voici la liste complète de cette deuxième équipe :

Xavi (92)

Bergkamp (91)

Schelin (91)

Endler (89)

Stanway (88)

Brandt (87)

Zaccagni (87)

Cerci (87)

Aubameyang (87)

Diogo Dalot (87)

Mahrez (87)

Tapsoba (86)

Marco Asencio (85)

Timber (85)

Buchana (85)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.