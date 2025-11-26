EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°11

Cyberpunk 2077 passe un nouveau cap avec 35 millions de jeux vendus

PlayStation Plus : Voici les 5 jeux du mois de décembre pour le palier Essentials avec LEGO Horizon Adventures

Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2 : un portage à la hauteur ? Notre avis

Même s’il se vend très bien, Battlefield 6 est jouable gratuitement jusqu’au 2 décembre

Des mises à niveau payantes seront proposées pour Yakuza Kiwami et 2, et Yakuza 0 Director’s Cut sur PC, PS5 et Xbox Series

Embracer Group revend Arc Games (éditeur de Remnant) et Cryptic Studios (Neverwinter)

Une tournée européenne est annoncée pour les concerts Clair Obscur: Expedition 33, avec de nouvelles dates en France

HORSES, un jeu d’horreur très particulier, sortira sur PC le 2 décembre, sauf sur Steam où il a été banni

Project Spirits, le prochain jeu de Shift Up (Stellar Blade), sera édité par Level Infinite, donc Tencent

Après être retourné en bêta, Splitgate 2 sortira pour la deuxième fois en décembre

La version PC de Death Stranding 2: On the Beach pourrait être annoncée très prochainement

L’acteur Toby Wallace (The Society) sera l’une des stars de la série Assassin’s Creed pour Netlfix

Pour le producteur de Persona et de Metaphor ReFantazio, les JRPG vont bientôt entrer dans une nouvelle ère

Mr. Big viendra faire régner sa loi dans Fatal Fury: City of the Wolves dès le 9 décembre

The Blood of Dawnwalker : Le réalisateur du jeu n’est pas contre l’IA, à condition de ne pas remplacer les artistes

2B de NieR Automata s’invite dans le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

Après avoir investi chez EA et d’autres éditeurs, le fonds d’investissement d’Arabie saoudite pourrait être plus prudent

On a joué à Mixcity Swap, un deck builder atypique prometteur ?

Le beat’em up Marvel Cosmic Invasion dévoile sa très jolie introduction façon dessin animé rétro

La série TV Far Cry est confirmée, avec Noah Hawley (Alien: Earth) et Rob McElhenney (Mythic Quest) aux commandes

Skate Story sera disponible dès sa sortie dans l’abonnement PlayStation Plus