EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck

Première équipe Thunderstruck !

Après l’équipe FC Pro Live et la TOTW n°11, EA Sports FC 26 dévoile leur nouvel évènement (que les fans d’Ultimate Team adorent) intitulé Thunderstruck . Pour fêter le Black Friday, outre les DCE flash, les évolutions flash, les compétitions et coupe, vous allez pouvoir packer de nombreux joueurs pendant ces prochains jours. La première équipe Thunderstruck est déjà là, la deuxième arrivera dans la soirée et la troisième dimanche soir.

Vous allez donc avoir la possibilité (avec énormément de chance bien entendu) de packer des joueurs comme Maradona (96), Maldini (93), Eusebio (92), Bellingham (92), Alexia Putellas (92), Rodri (91), Russo (90), Raphinha (90), Musiala (89), Théo Hernandez (88), Gravenberch (87) et tant d’autres.

A noter que les cartes Thunderstruck sont améliorables de la manière suivante : si le club de la joueuse ou du joueur gagne ou fait match nul lors de deux des cinq prochains matchs de championnat national, la carte aura un playstyle blanc en plus ; si le club gagne ou fait match nul lors de trois des cinq prochains matchs de championnat national, la carte aura tous les rôles++ à toutes les positions ; et enfin s’il y a dix buts marqués lors des cinq prochains matchs de championnat national, la carte aura un playstyle doré, et s’il y en a déjà un ce sera un blanc en plus.

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.