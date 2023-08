EA Sports FC 24 illustre son mode Carrière en vidéo

Visez le Ballon d’Or

Cet EA Sports FC 24 nous proposera donc deux Carrières bien distinctes, l’une en tant qu’entraîneur et l’autre en tant que joueur. Dans la première, vous serez la tête pensante de votre équipe, celui qui gère les stratégies et les positionnements sur le terrain, avec un aspect plus orienté gestion. On retrouvera quelques nouveautés ici, comme les plans d’entraînements, les rapports d’avant-match ou encore l’entraînement en vue des matchs (pour gérer des adversaires particuliers).

Du côté de la carrière de joueur, on aura droit à un agent qui va gérer la vie professionnelle de notre avatar. Plusieurs défis seront proposés au fil de l’aventure pour gagner en notoriété, comme effectuer un certain nombre de dribbles dans un match, marquer un but, etc. Une vidéo qui se termine aussi sur un aperçu de la cérémonie du Ballon d’Or, votre objectif ultime.

EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.