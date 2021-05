Dungeons & Dragons: Dark Alliance s’offre 24 minutes de gameplay

Attendu pour la fin du mois prochain sur PC et consoles, Dungeons & Dragons: Dark Alliance s’est un peu plus dévoilé il y a quelques jours chez IGN en partageant pas moins de vingt-quatre minutes de gameplay.

Un prologue avec des combats en pagaille

Par l’intermédiaire de cette vidéo, l’action-RPG coopératif développé par Tuque Games et édité par Wizards of the Coast offre un aperçu assez sympathique d’une mission complète de son acte introductif.

En plus de pouvoir profiter de ses environnements et de son univers, le titre nous permet de découvrir les différentes aptitudes au combat de ses quatre personnages jouables : Drizzt Do’Urden, Catti-Brie, Wulfgar et Bruenor Marteaudeguerre.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sortira le 22 juin sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.