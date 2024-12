Dungeons & Dragons: Dark Alliance plie boutique, les serveurs seront fermés dans quelques semaines

Jet de sauvegarde échoué

Wizards of the Coast a décidé de débrancher Dungeons & Dragons: Dark Alliance après plus de trois ans de service. La nouvelle nous vient de la page Steam du jeu, qui affiche désormais un encart nous informant de l’arrêt de commercialisation du jeu en 2025, ce qui concordera avec l’arrêt des serveurs, le 24 février 2025 :

« Nous fermerons les serveurs de Dark Alliance le 24/2/2025 et le jeu ne sera plus disponible à l’achat à compter de ce jour-là. Le jeu de base et tous les contenus téléchargeables sont toujours accessibles pour des parties hors ligne en solo par tous les joueurs qui les possèdent. »

Que les serveurs ferment soient une chose, que le jeu ne soit plus accessible à l’achat en est une autre. Malgré le désamour qui règne entre le public et ce jeu, voir le jeu disparaitre de la circulation est un problème pour la préservation du jeu vidéo de manière générale.

La licence Dungeons & Dragons va maintenant se concentrer sur d’autres projets, dont un action-RPG orienté survie chez Gameloft et Project Baxter, un jeu développé par Starbreeze (Payday 3).