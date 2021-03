Dungeons & Dragons: Dark Alliance sortira le 22 juin sur PC et consoles

On avait plus vraiment entendu parler de Dungeons & Dragons: Dark Alliance depuis les Game Awards 2019, mais le projet est loin d’être dans une mauvaise passe puisqu’il a fait son retour aujourd’hui avec un nouveau trailer, mais aussi une très bonne nouvelle, puisqu’il annonce sa date de sortie dans le même temps.

Une sortie sur next-gen confirmée

Dungeons & Dragons: Dark Alliance verra donc le jour le 22 juin prochain sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce nouveau trailer nous permet d’apprécier un peu plus de gameplay pour le titre, qui sera orienté sur la coopération et le loot.

On apprend aussi que le titre sera vendu au prix de 39,99 € pour sa version normale, et à 59,99 € pour son édition Digitale Deluxe qui contiendra des packs d’armes et l’extension Echoes of the Blood War.

Rendez-vous donc cet été pour arpenter des donjons entre amis dans le dernier titre de Tuque Games.