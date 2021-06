Test Dungeons & Dragons: Dark Alliance – Un dungeon crawling orienté coop et sans échec critique

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, développé par Tuque Games et édité par Wizards of the Coast, est un action-RPG à la troisième personne jouable en solo ou en coopération (en ligne et en local). Réunissez jusqu’à quatre héros pour combattre les créatures des ténèbres qui déferlent dans les Royaumes Oubliés.

Explorez le monde glacé du Valbise en terrassant des boss pour mettre la main sur des équipements toujours plus puissants et débloquer de nouvelles compétences. Dungeons & Dragons: Dark Alliance sort aujourd’hui sur le Xbox Game Pass et sur les plateformes traditionnelles au prix de 39,99€ pour l’édition standard et 59,99€ pour l’édition deluxe. Le titre est disponible sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Serie X|S. Il faudra toutefois attendre jusqu’au 13 juillet pour trouver la version physique en boutique.

Annoncé officiellement lors des Game Awards 2019, Dungeons & Dragons: Dark Alliance devait initialement sortir en automne 2020 avant d’être repoussé à juin 2021. Il s’agit de la suite spirituelle de Baldur’s Gate: Dark Alliance et Baldur’s Gate: Dark Alliance II (qui sont eux-mêmes dérivés des jeux Baldur’s Gate), respectivement sortis en 2001 et 2004 sur Xbox et PS2.

Conditions du test : Nous avons rédigé cette review après une douzaine d’heures de jeu. Nous avons eu l’occasion de boucler plusieurs missions avec plusieurs personnages et à des niveaux de difficulté différents. Le PC que nous avons utilisé possède une GTX 950, 12GB de RAM et un processeur i5-6200U.

Pour le Valbise !

Dungeons & Dragons: Dark Alliance vous propose d’incarner les héros emblématiques de la série de romans de R.A. Salvatore. Drizzt est un personnage rapide doté d’une grande agilité. Il se dissimule dans les ombres pour frapper ses ennemis au corps à corps. Wulfgar est un puissant barbare, capable de briser les armures de ses adversaires en un coup de masse. Le nain Bruenor, équipé d’une lourde armure et d’un bouclier, jouera le rôle de tank tandis que sa fille adoptive, Cattie-brie, arrosera le champ de bataille de ses flèches.

Après une cinématique qui plante efficacement le décor, les héros se retrouvent au campement, sorte de hub central. C’est là que vous pourrez admirer la liste de vos trophées mais aussi consulter la carte à partir de laquelle on lance les missions ou un coffre comprenant le loot ramassé au cours des missions.

Un sympathique marchant vous y attendra après chaque missions, prêt à racheter toute la camelote que vous lui apporterez. En discutant avec lui, il est possible d’améliorer votre équipement (en échange de ressources que vous ramasserez durant vos aventures) ou de modifier l’apparence de votre attirail (à la manière de Diablo III).

Allons taper des gobelins avec les copains !

Tout d’abord, précisons que Dungeons & Dragons: Dark Alliance est entièrement jouable en solo mais il a été conçu pour être joué en multijoueur. Par ailleurs, bien que l’on puisse tout à fait jouer au clavier/souris, le système de combat a été pensé pour la manette.

Les habitués des RPG modernes ne seront pas dépaysés par le gameplay de Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Chaque personnage possède une attaque légère (peu puissante mais rapide), une attaque féroce (plus puissante mais qui fait baisser l’endurance), deux capacités spéciales (propres à chaque héros) et un blocage qui, s’il est réalisé au bon moment, se transforme en parade. Les attaques de base ont une faible chance d’infliger des dégâts critiques mais attaquer un ennemi de dos ou un ennemi à terre inflige automatiquement des dégâts critiques.

Ajoutons à cela une attaque à distance et une attaque ultime que l’on peut déclencher une fois que la jauge d’ultimate est pleine. Cette dernière se remplit lorsque votre équipe inflige une série de touches et de combos à la suite. Au total, il y a une cinquantaines de mouvements à débloquer (via des arbres de compétences tout à fait classiques) pour chacun des personnages. Bref, il y a de quoi s’occuper !

Vous avez le goût du risque ?

Pendant les combats, il est indispensable de garder un œil sur la jauge d’endurance de votre personnage : si vous exécutez trop d’attaques d’affilée, votre héros risque d’être essoufflé et donc terriblement vulnérable durant quelques secondes. L’endurance se régénère automatiquement lorsque votre personnage n’effectue pas de mouvement.

Les attaques puissantes peuvent être dévastatrices mais elles diminuent également temporairement l’endurance maximale. Celle-ci peut être reconstituée en buvant une potion d’endurance, en réalisant des parades ou en activant l’attaque ultime.

Les combats semblent simples au premier abord mais plus vous progresserez, plus vous apprendrez à maîtriser les nuances du moveset de votre héros. Durant les premières heures de jeu, vous pouvez vous débrouiller en enchaînant attaques légères et féroces mais pour vaincre les boss des niveaux avancés, il vous faudra mémoriser des combos afin d’exécuter des attaques plus puissantes.

Les missions et les donjons sont divisés en plusieurs actes et chaque acte offre plusieurs niveaux de difficulté. Plus cette dernière est haute, plus le loot et le gain d’expérience est élevé. Durant les missions, il vous sera proposé à plusieurs reprises d’effectuer un repos court, l’occasion de récupérer son endurance, ses PV et de faire le plein de potions. Vous pouvez aussi refuser ce repos, ce qui confère un bonus de loot. Cette mécanique est bien pensée et ajoute un peu de piment aux missions.

Un contenu suffisant

Les maps sont non linéaires et agréables à parcourir. Il existe souvent plusieurs chemins pour atteindre l’objectif et l’exploration est récompensée par la présence de coffres plus ou moins dissimulés. En outre, le titre propose un codex bien fourni, qui devrait satisfaire les fans du lore de Donjons & Dragons.

La direction artistique n’est pas dénuée de charme même si techniquement le jeu n’est pas parfait. Les animations sont datées et l’IA des monstres est souvent décevante. En 2021, on attend plus d’un jeu à ce niveau-là.

15 à 18 heures de jeu seront nécessaires pour achever la campagne en coop et il faudra compter une trentaine d’heures pour monter votre personnage au maximum de ses capacités. Durée de vie suffisante pour ce type de jeu. Notons également que deux DLCs gratuits (le premier devrait arriver cet été, le second cet automne) ont été annoncés ainsi qu’une extension payante (contenant un nouveau personnage jouable magicien, de nouvelles missions et de nouveaux monstres).

Soulignons qu’actuellement, seul le cross-play Xbox/Windows 10 est possible. Steam ne le permet pas pour le moment mais les développeurs affirment que cela devrait venir dans une mise à jour post-lancement.