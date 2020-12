Dragon Quest XI disparaît de Steam et du PlayStation Store

Au même titre que Final Fantasy, son ancien grand rival, la série Dragon Quest gâte chaque fois les amoureux de RPG. Et le dernier épisode en date ne fait pas exception à la règle. Dragon Quest XI est classique mais fonctionne du tonnerre, ce que ne démentira pas notre test de 2018. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, le coup que vient de faire Square Enix est plutôt discutable !

La version S subsiste

Disponible depuis septembre 2018 sur PC et PlayStation 4, Dragon Quest XI n’a pas déçu les fans de la série. Ceux-ci avait l’habitude de son système de jeu très classique. Les autres auront peut-être trouvé qu’il s’agit d’un soft manquant un brin de modernité. Cela étant, son arrivée sur Switch était attendue, d’autant qu’elle s’accompagnait de plusieurs nouveautés intéressantes.

Dragon Quest XI S, de son petit nom, propose notamment des nouveautés au niveau du post-game et un mode de jeu en 2D. Un peu plus d’un an après sa sortie sur Nintendo Switch, cette version au contenu étoffé débarquait sur les autres supports. La mauvaise surprise, c’est qu’elle vient carrément remplacer le jeu d’origine, qui n’est désormais plus disponible à la vente en dématérialisé.

Un coup dur pour ceux qui auraient voulu connaître le jeu d’origine. D’autant que la version S perd en qualité visuelle, du fait qu’il s’agisse d’un portage de la version Switch. Rassurez vous, si vous avez acheté Dragon Quest XI, vous pourrez toujours le télécharger à nouveau. Néanmoins, il ne sera désormais plus possible d’acquérir le titre sous une autre forme qu’en physique. Ou bien il faudra préférer Dragon Quest XI S.

Dragon Quest XI S est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On vous renvoie vers notre test de la version Switch, ou notre article sur son portage console pour plus d’informations.