Le 35eme anniversaire de Dragon Quest se fêtera avec un stream qui révèlera de nouvelles infos

Ces dernières années, la licence Dragon Quest à clairement le vent en poupe. Véritable monument au Japon depuis des décennies, la franchise de Square Enix a réussi à mieux internationaliser la série en apportant des titres plus ambitieux chez nous. A l’occasion de son 35eme anniversaire, nous pourrions bien savoir ce que nous prépare la suite.

Avan Stream !

Dragon Quest XI ou encore Dragon Quest Builders 1 & 2 sont quelques exemples des nouvelles approches réussies par la saga. On peut même citer le retour en force du manga de Riku Shanjo et Koji Inada, Dragon Quest : La quête de Dai avec un anime diffusé en ce moment et plusieurs jeux en préparation.

En ce qui concerne le futur de la franchise, nous aurons très vraisemblablement de nouvelles informations le 27 mai prochain grâce à un live en direct qui sera diffusé chez nous à 5h du matin. La présentation sera en deux parties avec une première consacrée aux nouveautés de Dragon Quest X (un MMO jamais sorti du Japon), et une seconde qui présentera un « nouveau line-up » avec la présence de Yuji Horii.

La présence du créateur de la série présage ainsi que l’on aura peut-être l’annonce d’un Dragon Quest XII que nous sommes certains de voir débarquer un jour ou l’autre. Cela peut aussi concerner d’autres spin-off à l’image de Dragon Quest Builders.