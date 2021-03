Dragon Quest XI S s’offre une sortie immédiate sur Stadia

Square Enix multiplie les portages de ses titres, comme en témoigne l’arrivée d’Octopath Traveler sur Xbox One et cette nouvelle sortie de Dragon Quest XI S. Après s’être aventuré sur consoles et PC, le JRPG revient une nouvelle fois sur Google Stadia, et ce dès maintenant.

Une sortie avec un prix bradé

Stadia a peut-être perdu une exclusivité avec Super Bomberman R Online tout récemment, mais il y a encore quelques jeux qui viennent faire grossir son catalogue. Square Enix nous apprend à travers une nouvelle vidéo que Dragon Quest XI S était disponible dès à présent sur Stadia dans sa Definitive Edition.

Le titre bénéficie même d’une promotion pour son arrivée et est pour l’instant affiché à 31,99 € au lieu de 39,99 €, et ce jusqu’au 31 mars prochain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.