Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer

L’envie était là, mais pas l’argent

L’ancien producteur est revenu sur cette éventualité au micro de MrMattyPlays. Ce dernier a demandé à Mark Darrah pourquoi Dragon Age n’avait pas eu droit au même traitement que Mass Effect avec sa Mass Effect Legendary Edition, qui remasterisait la première trilogie. Darrah explique que cela ne s’est pas fait pour Dragon Age pour plusieurs raisons, à commencer par le fait qu’EA n’était pas prêt à financer un tel projet, sauf si BioWare pouvait le réaliser avec le budget qu’il avait déjà dans sa trésorerie :

« EA a toujours été, et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils l’ont même déclaré publiquement, plutôt contre les remasters. C’est étrange qu’une entreprise cotée en bourse soit fondamentalement contre l’argent gratuit, mais elle semble l’être. C’est en partie la raison […] La position d’EA était probablement : « Bien sûr, allez-y, mais faites-le avec l’argent que vous avez déjà. » Et nous c’était plutôt : « Eh bien, on ne peut pas le faire avec l’argent qu’on a déjà, parce qu’on fait plein d’autres choses. » »

L’autre gros problème qui se présentait au studio était le moteur d’origine des deux premiers jeux de la saga, qui n’offrait pas une bonne base pour une refonte. Toujours est-il que BioWare voulait visiblement se lancer dans l’aventure en recrutant une équipe dédiée, ce qui demandait malheureusement trop d’investissement, surtout dans l’éventualité d’un remake. Ce qui n’était pas possible si EA ne donnait pas de sa poche.

Oubliez donc l’idée de revoir Dragon Age: Origins dans les prochaines années, sauf si EA remarque enfin que cet opus très apprécié gagnerait sans doute un certain public qui a adoré Baldur’s Gate 3.