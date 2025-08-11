Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’échec commercial de Dragon Age: The Veilguard a donné une bonne raison à Electronic Arts de ranger cette licence au placard après l’avoir historiquement peu soutenue, malgré le succès de certains épisodes. Pourtant, il y avait sans doute de l’argent facile à faire en proposant une nouvelle version de Dragon Age: Origins, le premier épisode (et le plus apprécié), que ce soit via un remake ou un simple remaster. BioWare semblait même être partant selon Mark Darrah, ancienne figure historique du studio et de la licence, mais EA était un peu plus proche de ses sous.
L’envie était là, mais pas l’argent
L’ancien producteur est revenu sur cette éventualité au micro de MrMattyPlays. Ce dernier a demandé à Mark Darrah pourquoi Dragon Age n’avait pas eu droit au même traitement que Mass Effect avec sa Mass Effect Legendary Edition, qui remasterisait la première trilogie. Darrah explique que cela ne s’est pas fait pour Dragon Age pour plusieurs raisons, à commencer par le fait qu’EA n’était pas prêt à financer un tel projet, sauf si BioWare pouvait le réaliser avec le budget qu’il avait déjà dans sa trésorerie :
« EA a toujours été, et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils l’ont même déclaré publiquement, plutôt contre les remasters. C’est étrange qu’une entreprise cotée en bourse soit fondamentalement contre l’argent gratuit, mais elle semble l’être. C’est en partie la raison […] La position d’EA était probablement : « Bien sûr, allez-y, mais faites-le avec l’argent que vous avez déjà. » Et nous c’était plutôt : « Eh bien, on ne peut pas le faire avec l’argent qu’on a déjà, parce qu’on fait plein d’autres choses. » »
L’autre gros problème qui se présentait au studio était le moteur d’origine des deux premiers jeux de la saga, qui n’offrait pas une bonne base pour une refonte. Toujours est-il que BioWare voulait visiblement se lancer dans l’aventure en recrutant une équipe dédiée, ce qui demandait malheureusement trop d’investissement, surtout dans l’éventualité d’un remake. Ce qui n’était pas possible si EA ne donnait pas de sa poche.
Oubliez donc l’idée de revoir Dragon Age: Origins dans les prochaines années, sauf si EA remarque enfin que cet opus très apprécié gagnerait sans doute un certain public qui a adoré Baldur’s Gate 3.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/09/2009