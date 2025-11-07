BioWare assure que le prochain Mass Effect continue d’être en développement, et donne des infos sur la série TV

Pas de Shepard dans la série TV ?

Vous vous en doutez, pour ce N7 Day 2025, BioWare ne va pas présenter en détails le prochain Mass Effect, même si celui-ci a fait parler de lui les années précédentes. Puisque le studio est dans une situation difficile, il faudra se contenter d’un simple billet de blog, qui a pour but de faire le point sur l’avenir de la série. Face aux craintes de voir ce jeu Mass Effect être annulé, Mike Gamble, producteur exécutif, veut nous assurer que la production de cet épisode est toujours en cours :

« Comme vous, nous avons entendu les rumeurs ces derniers temps. Vous avez clairement exprimé votre vif intérêt pour la suite. Alors, mettons les choses au clair : le prochain Mass Effect est en développement, et EA et BioWare restent déterminés à explorer davantage cet univers. En réalité, ces dernières années ont été incroyablement chargées chez BioWare. Mais actuellement, l’équipe se concentre pleinement sur Mass Effect. Nous avons un univers immense à explorer, de nombreuses fonctionnalités à développer et de nombreuses romances à mettre en place. Nous sommes enthousiastes à propos de ce que nous créons, et nous vous le promettons : quand nous serons prêts, ce sera un vrai plaisir de vous le présenter. En attendant, merci de votre patience. Vous êtes impatients d’avoir des nouvelles et je vois bien que vous cherchez des significations cachées dans mes tweets (bon, parfois, il y en a). »

Une confirmation qui vaut mieux que du silence dans ce contexte particulièrement difficile pour le studio. Mike Gamble parle également du projet d’adaptation en série TV chez Amazon, qui continue lui aussi son chemin, tout en précisant qu’il s’agira ici d’une histoire inédite, après la première trilogie :

« Je n’en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez peut-être entendu parler d’une série télévisée ? Nous collaborons étroitement avec Amazon sur ce projet et nous sommes vraiment enthousiastes quant au travail de leur talentueuse équipe. L’équipe de scénaristes travaille d’arrache-pied et nous avons déjà bien avancé sur la façon dont la série s’intègre à l’univers Mass Effect et sur sa place par rapport au nouveau jeu. La série explorera une histoire inédite dans la chronologie de cet univers et se déroulera après la trilogie originale. Ce ne sera pas une redite de l’histoire du Commandant Shepard, car après tout… c’est VOTRE histoire, n’est-ce pas ? »

BioWare ne se lancera donc pas dans une adaptation stricto-sensu des trois premiers jeux, ce qui est sans doute l’option la plus sûre pour éviter le courroux de certains fans. Espérons tout de même retrouver des têtes connues, comme Liara ou Garrus, à défaut de Shepard (quoique…).