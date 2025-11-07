BioWare assure que le prochain Mass Effect continue d’être en développement, et donne des infos sur la série TV

C’est un bien triste N7 Day que BioWare vit aujourd’hui. Le 7 novembre est une journée spéciale pour les fans de Mass Effect, mais avec tous les bouleversements survenus au sein du studio ces derniers mois, on en vient à espérer que ce N7 Day ne soit pas le dernier pour BioWare. Après avoir été victime de nombreux licenciements, le studio prend aujourd’hui la parole pour tenter d’apaiser certaines craintes, notamment autour du prochain jeu Mass Effect, qui n’est pas encore prêt à se montrer.

