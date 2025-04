Electronic Arts a toujours préféré Mass Effect à Dragon Age selon un ancien de BioWare

Dans plusieurs messages postés sur BlueSky, l’ancien scénariste de la série Dragon Age, David Gaider, est revenu sur son expérience passée à BioWare avant de co-fonder Summerfall Studios (Stray Gods).

Il revient notamment sur son regret d’avoir quitté l’équipe Dragon Age pour celle d’Anthem, tout en avançant que les équipes Mass Effect et les équipes Dragon Age étaient très différentes les unes des autres, et ne s’entendaient pas vraiment entre elles. Il évoque le fait qu’EA rejetait pas mal d’idées très orientées RPG qui étaient nées avec Dragon Age, et ce même si Dragon Age Inquisition est le jeu le plus vendu de BioWare, encore aujourd’hui. Selon lui, c’est surtout parce que l’éditeur préférait nettement plus Mass Effect :

Son ressenti est effectivement bien visible dans le sens où Mass Effect a eu droit à des épisodes plus réguliers durant un temps, avec une compilation, tandis que Dragon Age a été laissé de côté plus longtemps. Et ce n’est pas avec Dragon Age: The Veilguard que cette préférence changera.

While I was at BioWare, EA *always* preferred Mass Effect, straight up Their Marketing team liked it more. It was modern. It had action. They never quite knew what to do with DA, and whenever DA outperformed ME, ME got the excuses. If you ask me, it was always just shy of the axe since DA Origins.

