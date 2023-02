Dragon Age Dreadwolf : Une grosse fuite donne des détails sur le gameplay, plus orienté action

Le silence autour de Dragon Age Dreadwolf commence à être bien long, même si BioWare nous a assuré que le projet avançait bien et qu’il était maintenant jouable du début à la fin en interne. On espérait ainsi le revoir lors des derniers Game Awards avant que le jeu nous fasse encore une fois faux bond. Il faut donc aujourd’hui compter sur les fuites pour espérer en savoir un peu plus sur ce quatrième épisode, avec un leak qui nous provient de Reddit et qui se montre être bien réel, puisqu’il a été accompagné d’images et de vidéos en provenance d’une alpha du jeu.

Plus action que RPG ?

Si depuis, les images en question ont été retirées du post Reddit original pour éviter les problèmes avec EA et BioWare (même si vous n’aurez aucun mal à les trouver sur le net), elles ont permis de récolter de nombreuses informations sur le jeu.

Notamment sur le gameplay, qui semble être nettement plus orienté action que les précédents opus, avec une inspiration God of War (2018) qui aurait été prédominante au sein de l’équipe selon l’utilisateur à l’origine de cette fuite. Les images montraient effectivement que les combats étaient plus dynamiques que par le passé (sans pour autant égaler ceux qui mettent en scène Kratos et son fiston, la comparaison est un peu galvaudée), avec la possibilité de faire des combos entre les attaques normales et les compétences à déclencher via des raccourcis, en plus d’une attaque spéciale liée à une jauge unique.

Il indique également que la démo qu’il a vue en action se déroulait au sein d’une forteresse des Gardes des Ombres, celle de Weisshaupt. Le personnage contrôlé était un Elfe de type chevalier, accompagné par un autre chevalier et une naine de de classe voleuse, même s’il n’a aucune assurance que ces personnages ressemblent vraiment à ce qu’il a vu dans le jeu final.

Parmi les autres détails mis en avant par celui qui a fait fuiter tout cela, on peut remarquer qu’il ne semble pas y avoir de commandes pour gérer complétement le comportement des alliés durant les combats, même s’il sera possible de leur demander d’exécuter certaines compétences. En dehors de cela, il note aussi l’amélioration des animations, du moins pour un jeu BioWare, la possibilité de sauter, la jolie texture des cheveux des personnages (cela a visiblement de l’importance), une interface utilisateur proche de celle d’Inquisition… bref, que des points qui peuvent être modifiés avec le temps, surtout lorsque l’on parle d’une version alpha.

Etant donné que des images sont dans la nature, on imagine que BioWare devrait vite réagir afin de nous présenter son jeu dans de meilleures conditions.