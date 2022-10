Dragon Age Dreadwolf : Le jeu passe en alpha et est jouable du début à la fin

La communication de BioWare a bien changé ces dernières années. Le studio se veut désormais être plus transparent dans l’avancée du développement de ses projets en cours, aussi bien du côté de Mass Effect que de Dragon Age. C’est sans doute Dragon Age Dreadwolf qui est aujourd’hui le projet le plus proche de sa sortie au sein du studio, ce que l’on constate aujourd’hui avec l’annonce d’une très bonne nouvelle : le jeu vient de passer en alpha.

Une sortie fin 2023 à envisager sérieusement ?

Si vous ignorez ce que ce terme signifie, cela veut dire que l’équipe vient de terminer une étape essentielle du développement, puisque Dragon Age Dreadwolf est désormais jouable du début à la fin en interne. Bien entendu, le travail est encore loin d’être terminé, comme le détaille BioWare :

« Tout d’abord, nous pouvons maintenant nous atteler au réalisme esthétique de la forme finale et de la reprise des caractéristiques de jouabilité […] De plus, nous sommes désormais en mesure d’évaluer le rythme du jeu, la manière dont les relations évoluent au fil du temps, la progression dans le jeu ainsi que la cohérence narrative (essentiellement la manière dont l’intrigue prend forme). En partant de l’histoire, telle que nous l’avons écrite, nous étudions si la manière dont elle servie par les personnages, les dialogues, les cinématiques et la progression dans le jeu, est conforme à nos attentes. Maintenant que nous avons la possibilité de jouer une partie complète, nous sommes en mesure de répéter et de peaufiner les points auxquels notre communauté attachent le plus d’importance. »

La lettre de Gary McKay nous indique aussi que les personnages de cet épisode ont été très travaillés, conformément à l’ADN de la série, mais aussi que cet opus nous laissera l’opportunité de visiter Minrathie, la capitale de l’Empire tévintide, un endroit dont on a déjà entendu parler à de nombreuses reprises dans les autres jeux de la série.

Le petit détail à prendre en compte ici, c’est le fait que EA France n’appellera plus le jeu Dragon Age Dreadwolf, mais Dragon Age: Le Loup implacable. Reste à voir si cette traduction littérale prendra auprès de la communauté francophone.