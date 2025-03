PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2025

Après la proposition d’un Payday 3 ou encore d’un High on Life en février dernier, le PlayStation Plus va accueillir cette semaine trois nouveaux jeux à destination des abonnés du pallier Essential. Si vous voulez savoir ce que c’est et si c’est intéressant, voici une courte vidéo pour en savoir plus. Voici une présentation des jeux PS Plus de mars 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2025 ?

Voici la liste des jeux « offerts » en mars sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 4 mars 2025 dans la journée.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard, autrement appelé Dragon Age: Dreadwolf ou encore Dragon Age 4, est un jeu de rôle développé par BioWare qui nous présente des nouveaux personnages au sein de l’univers Dragon Age, avec une histoire indépendante bien qu’assez liée à celle de Dragon Age Inquisition, puisque Solas est ici l’antagoniste du jeu, après avoir fait partie des compagnons dans le précédent épisode. Le jeu se déroulera à Tévinter, et puisque l’on croisera Solas, il n’est pas impossible que d’autres personnages d’Inquisition soient aussi présents, même si l’on s’aventurera dans une région différente. – Lire notre test complet

Sonic Colours Ultimate

Annoncé lors du Sonic Central tenu pour célébrer les trente ans du hérisson bleu, Sonic Colors Ultimate (ou Sonic Colours Ultimate selon les territoires) est le remaster du jeu du même nom sorti originellement en fin 2010. Cette nouvelle édition embarque plusieurs améliorations comme un affichage en 60 images par seconde en 4K, des contrôles améliorés mais aussi et surtout un nouveau mode Rival Rush où il sera possible d’affronter Metal Sonic en duel pour réaliser de meilleurs chronos que ce dernier et obtenir différentes récompenses. – Lire notre test complet

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est une compilation de 13 jeux rétro Tortues Ninja 8 bits et 16 bits commercialisés sur Arcade, NES, Super Nintendo, Sega Genesis et Game Boy développée par Digital Eclipse et éditée par Konami en collaboration avec Nickelodeon. Afin de s’ouvrir au public d’aujourd’hui, cette collection embarque plusieurs ajouts dont des textures HD, des options de sauvegarde et de flashback, la possibilité de configurer ses touches comme on le souhaite ainsi que des guides sur-mesure pour aider les joueurs et les joueuses lors de certains passages trop difficiles. – Lire notre test complet