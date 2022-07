Accueil » Actualités » Psychonauts 2 aura droit à une édition physique le 27 septembre prochain sur PS4 et Xbox

Sorti en version numérique l’année dernière, l’excellent Psychonauts 2 va avoir droit à une édition physique appelée « Motherlobe Edition ». Une pièce de choix pour les collectionneurs d’autant qu’elle inclura divers bonus.

Pour une double dose de Double Fine

Grâce au studio Double Fine et à l’éditeur Skybounds Games, l’un des meilleurs jeux de 2021 va enfin avoir droit à une version boîte sur PS4 et consoles Xbox. Le packaging inclu divers bonus comme une pochette lenticulaire, une jaquette réversible, en ensemble de 6 illustrations recto-verso, 6 autocollants et un code donnant accès aux coulisses du développement en vidéo.

Si ce n’est pas déjà fait, voilà une bonne raison de vous lancer dans cette suite des aventures de Raz qui a largement conquis les joueurs et la critique spécialisée. Un jeu de plateforme-aventure totalement loufoque que l’on vous conseille largement. Plus d’informations dans notre test à ce sujet.

Psychonauts 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. Les versions physiques seront disponibles le 27 septembre prochain. Le jeu peut être déjà précommandé sur Amazon.