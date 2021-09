Psychonauts 2 : Une véritable pépite psychique ? Test en vidéo

En développement depuis plusieurs années et attendu depuis une éternité par les fans, Psychonauts 2 est enfin sorti à la fin de la période estivale. Malgré quelques lacunes, Double Fine Productions nous offre ici une véritable petite pépite, avec une aventure réussie sur de nombreux points et un héros toujours aussi attachant.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder notre test en vidéo, on vous le remet ici. Rappelons que Psychonauts 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series.