Don’t Starve Elsewhere ramène la licence de survie sur le devant de la scène avec un nouveau monde impitoyable

Quand la météo veut aussi votre mort

Don’t Starve revient donc dans un tout nouvel épisode qui nous demandera de survivre dans un monde inédit encore plus dangereux qu’auparavant. On nous promet ici davantage de biomes avec des climats différents, comme des pluies glaciales qui rendront l’expérience encore plus difficile ou des monts enneigés qui rendront votre vie encore plus pénible, alors que le tout est entouré d’un brouillard mystérieux dont il faut percer les secrets.

En dehors de cette première présentation et de ce que la fiche Steam du jeu nous révèle, on en sait encore peu sur Don’t Starve Elsewhere si ce n’est qu’il sera évidemment jouable en solo ou en coopération, et qu’il conservera le principe de la série en vous demandant d’explorer afin de récolter des ressources pour bâtir votre campement et espérer survivre aux assauts des monstres.

Don’t Starve Elsewhere n’a de toute façon même pas de date de sortie à l’horizon, ce qui laisse entendre que Klei n’est pas encore tout à fait prêt à tout nous dévoiler sur cet épisode.