Test Aphelion – Un espoir naissant, mais sans éclat pour le nouveau jeu signé Don’t Nod

Publié le :

Par :

1 commentaire

1
6

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

7 heures

Jaquette d'Aphelion
Aphelion
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/04/2026

  • Un scénario qui tient la route
  • Deux personnages assez charismatiques et complémentaires...
  • Le troisième personnage, Perséphone, glaçante
  • Une qualité graphique indéniable, des paysages aux visages...
  • La musique et le sound-design, à vivre avec un casque
  • Vendu à prix assez doux (39,99€) et avec une édition physique sympathique
  • Structure trop répétitive sur la durée
  • ... mais aux gameplays vraiment inégaux
  • Manque de précision en plateforme
  • ... mais une technique franchement limite
  • Infiltration pas aussi intéressante qu'espéré
  • Pas de VF, pas grave mais dommage
  • Trop de bla-bla pour pas grand-chose
6

Avec de nombreuses imperfections malgré des intentions louables, Aphelion manque le coche de faire renouer le studio avec les jeux d’action-aventure qui comptent. Sa narration réussie ainsi que ses qualités graphiques indéniables devraient vous suffire à lui laisser une chance, mais de nombreux problèmes techniques et un gameplay pas franchement renouvelé et assez ronronnant à la longue ne suffisent pas pour le hisser au rang des expériences à faire absolument. Rien de foncièrement grave, mais il nous reste un sentiment amer en terminant une aventure aux promesses folles mais aux ambitions peut-être trop grandes et clairement sous-exploitées.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Aphelion sortira le 28 avril prochain, le jeu de Don’t Nod dévoile un nouveau trailer

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aphelion sortira le 28 avril prochain, le jeu de Don’t Nod dévoile un nouveau trailer

Future Games Show : Résumé complet des 40 annonces (Remothered, Ritual Tides, Life is Strange…)

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Résumé complet des 40 annonces (Remothered, Ritual Tides, Life is Strange…)

Aphelion : Nos premiers pas sur Perséphone, nouveau terrain de jeu de Don’t Nod

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aphelion : Nos premiers pas sur Perséphone, nouveau terrain de jeu de Don’t Nod

Aphelion, le prochain jeu d’action-aventure de DON’T NOD, officialise son compositeur et annonce une édition physique

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aphelion, le prochain jeu d’action-aventure de DON’T NOD, officialise son compositeur et annonce une édition physique
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires