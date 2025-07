Donkey Kong Bananza : voici l’actrice française qui double Pauline dans le jeu

Les embargos pour les tests de Donkey Kong Bananza sont désormais levés, et nous avons pu terminer le jeu, crédits de fin à l’appui. Si Nintendo avait déjà communiqué les grands noms impliqués dans le développement, les informations concernant le doublage restaient en revanche plus confidentielles. Et pour cause : à l’exception de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, il est rare qu’un jeu Nintendo accorde autant d’importance aux dialogues dans sa narration et son gameplay. Et justement, Nintendo n’a pas fait les choses à moitié côté casting. Que ce soit en version française ou anglaise, la performance vocale de Pauline joue un rôle essentiel dans l’émotion, l’énergie et la musicalité du jeu.