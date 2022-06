Dolmen : Un Souls-like incomplet à l’ambiance Dead Space ? Test en vidéo

Annoncé en 2018 et en développement depuis plusieurs années, Dolmen est un action RPG qui aura pris son temps. D’abord issu d’une campagne de financement Kickstarter, le projet brésilien a ensuite été repéré par l’éditeur Prime Matter. Finalement, le titre est enfin sorti en mai dernier, et se présente comme un Souls-like avec une ambiance inspirée de la licence Dead Space.

Un programme bien sympa me direz-vous, surtout que le jeu embarque quelques bonnes idées dans son concept et ses mécaniques. Malheureusement, plusieurs points viennent casser un peu cette dynamique, comme on vous l’explique dans cette vidéo test. Dolmen est disponible dès maintenant sur PC et consoles.