Dolmen : Quand Dark Souls rencontre Dead Space, sortie prévue en 2022

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Dolmen en a fait du chemin. Projet initialement lancé via une campagne de financement participatif en 2018, le jeu du studio brésilien Massive Work est passé sous la houlette du nouvel éditeur Prime Matter. Il présente ainsi de nouvelles images et confirme son arrivée l’année prochaine sur quasiment toutes les plateformes.

Un Souls dans l’espace ?

Prévu initialement pour 2019, Dolmen a donc grandement revu ses ambitions à la hausse. Il reste cependant un action RPG jouable à la troisième personne qui s’inspire, comme le disent les développeurs eux-mêmes, des mécaniques des Dark Souls. Etant donné que l’on sera plongé dans l’espace avec des environnements angoissants, difficile aussi de ne pas y ressentir une petite ambiance Dead Space.

Il faut dire que les influences aux œuvres de Lovecraft sont bien là et les joueurs devront avancer dans un contexte hostile et affronter de nombreux boss. L’histoire reste encore vague mais l’intrigue tournera autour d’un mystérieux cristal appelé Dolmen. Le titre veut mettre l’emphase sur son ambiance et ses créatures dantesques.

Dolmen sortira en 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series et a déjà confirmé une version physique.