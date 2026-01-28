Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée

Les versions Switch resteront au-dessus de la ceinture

Dispatch n’hésite pas à présenter des dialogues parfois très crus, avec certaines scènes qui vont parfois jusqu’à montrer un peu de nudité, quand ce ne sont pas directement des rapports sexuels. Et ça, Nintendo n’apprécie pas beaucoup. Eurogamer a pu confirmer auprès d’AdHoc Studio que les versions Switch de Dispatch censureront donc les scènes où la nudité est présente, au même titre que certains sons évoquant des rapports intimes.

« Chaque plateforme a ses propres règles concernant le contenu, et chaque soumission de jeu sont évaluée individuellement. Nous avons collaboré avec Nintendo pour que le contenu du jeu réponde aux critères de sortie sur leurs plateformes, mais l’histoire et le gameplay restent identiques à la version originale. »

Il faut savoir que sur PC et PS5, il était aussi possible d’appliquer cette même censure, que ce soit pour vos préférences personnelles ou pour éviter que le jeu soit vite ciblé par la modération de certaines plateformes comme Twitch ou YouTube. Cependant, cette option d’enlever ou non la censure ne sera même pas présente dans les versions Switch du jeu, qui ne vous laisseront pas le choix. On ne parle ici que d’une poignée de scènes qui n’impactent pas vraiment l’expérience, mais il est tout de même regrettable de ne pas accorder cette option au public Switch et Switch 2.

