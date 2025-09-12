Disney Miraness Fitness annoncé, pour faire du sport en compagnie de Mickey

Faire du fitness avec Mickey

Il semblerait que le studio Imagineer ait trouvé son petit filon. À l’œuvre sur la série Fitness Boxing (qui a accouché d’un troisième épisode en décembre dernier), l’équipe propose également des déclinaisons plus insolites. Cela a été le cas avec la collaboration avec Fist of the North Star mais aussi avec Hatsune Miku, aussi sorti l’année passée. Cette fois-ci, un deal a été signé avec Disney pour une séance avec Mickey.

Le principe ne change pas vraiment : il s’agit toujours d’un jeu qui mélange rythme et sport à la maison, où l’on doit suivre un entraînement avec la plus célèbre des souris. Selon le site officiel, le titre vous fera « profiter facilement d’une variété d’exercices à la maison, notamment des exercices d’aérobic utilisant des mouvements de danse et de boxe pour faire bouger le corps, des exercices d’anaérobic axés sur le renforcement musculaire et des exercices de relaxation intégrant des étirements inspirés du yoga ».

Une expérience grand public, où il suffira de tenir les Joy-Con et de remuer son corps selon les chorégraphies à l’écran. On y retrouvera des exercices Rythmique, des exercices Puissance, des exercices de Relaxation, deux modes Quotidien et Libre, et un Mickey en pleine forme, qui aura droit à toute une panoplie de tenues, comme un smoking, un costume de super-héros ou encore la combinaison d’astronaute.

Pour l’instant, Disney Miraness Fitness n’est seulement prévu qu’au Japon, pour le 11 décembre 2025. Cependant, avec les sorties occidentales de tous les précédents épisodes, on imagine qu’une localisation sera prochainement annoncée ; tout du moins, on l’imagine. Le jeu sortira sur Nintendo Switch.