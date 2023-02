Accueil > Actualités > La date est tombée, Fitness Boxing Fist of the North Star débarque le 2 mars

Annoncé lors du Nintendo direct de septembre 2022, Fitness Boxing Fist of the North Star était assurément la surprise du show. Difficile d’imaginer que Fitness Boxing, une licence qui perdure et a su faire ses preuves depuis plusieurs années, allait revenir à la sauce Hokuto no Ken. Pour rappel, il s’agit ici d’un jeu de Shadow Boxing, c’est-à-dire boxer dans le vide, dans lequel nous utilisons le Joy-Con pour frapper en rythme.

Cette surprenante incursion du côté de chez Kenshiro donne de quoi pimenter ses entraînements en profitant des grands maîtres charismatiques issus du célèbre manga de Tetsuo Hara et Buronson. On notera la présence d’autres ajouts spécifiques à cette version Fitness Boxing Fist of the North Star, qui est finalement un peu plus qu’une simple refonte esthétique. Attendu en exclusivité sur Nintendo Switch, le titre est actuellement disponible en précommande.

Shadow Boxing

Si nous attendions le jeu pour mars 2023, d’après les informations sur la page eShop, le soft d’Imagineer débarque le 2 mars prochain précisément. Un timing parfait pour ceux qui voudraient se remettre en forme à l’approche de l’été et se bâtir, peut-être, une musculature digne de Kenshiro et ses frères. Fitness Boxing Fist of the North Star c’est aussi la présence de plusieurs personnages emblématiques du manga. Des alliés comme des rivaux de Ken pourront vous servir de sensei et divers costumes viendront varier vos envies.

La boxe et la musique sont plutôt indissociables, la notion de rythme étant importante dans les deux domaines. Le jeu comportera donc logiquement des musiques pour accompagner les exercices, dont certaines tirées des animés. Ce n’est pas tout, Fitness Boxing Fist of the North Star apporte également un mode de jeu spécifique mettant davantage l’accent sur l’action. Il s’agit du mode « Combat » qui va offrir la possibilité de combattre des ennemis comme dans un jeu de rythme plus classique.

Le mode va se diviser en deux sections, Hordes et Boss. La première nous fera affronter des vagues d’ennemis, tandis que la seconde mettra l’accent sur les combats de boss. Raoh est confirmé parmi ces derniers, nul doute que d’autres noms marquants seront de la partie. Enfin, les fonctionnalités de bases de la licence Fitness Boxing, comme le système d’alarme pour régler la durée de ses séances ou l’option pour exclure des actions difficiles à réaliser seront toujours disponibles. Pas de quoi dépayser les habitués de la formule fitness, du moins sur le fond.