Discord repousse finalement le déploiement de ses nouvelles mesures de vérification de l’âge au 2nd semestre 2026

Moins de 10% des utilisateurs devraient être affectés

Dans son message, Stanislav Vishnevskiy explique que la direction de la société basée à San Francisco (Californie) s’attendait à ce que l’annonce faite il y a quelques semaines « suscite la controverse » mais il reconnait aussi qu’il était de sa responsabilité de « fournir davantage de détails sur ses intentions et le fonctionnement du processus » au public, et notamment à celles et ceux craignant qu’il s’agisse d’une énième action visant à collecter toujours plus de données personnelles. Voici donc comment il a décidé de reformuler les objectifs de la firme derrière ces changements à venir :

« Notre objectif est simple : préserver l’expérience Discord pour la grande majorité des utilisateurs, tout en garantissant qu’elle est adaptée à tous les âges. Plus de 90% des utilisateurs n’auront jamais besoin de vérifier leur âge pour continuer d’utiliser Discord comme ils le font aujourd’hui. Ceci est rendu possible grâce à nos systèmes de sécurité internes qui sont capables de déterminer l’âge de nombreux utilisateurs adultes sans intervention de leur part. […] Le nombre d’adolescents sur Discord a sensiblement augmenté depuis la pandémie et ils méritent une expérience adaptée à leur âge. En parallèle, nous pensons que les adultes doivent pouvoir profiter pleinement de Discord. Pour ce faire de manière responsable, il est essentiel de mettre en place des mesures de protection afin de garantir que le contenu réservé aux adultes reste accessible uniquement à ces derniers. Mais les modalités de vérification de l’âge sont actuellement définies selon la législation en vigueur dans chaque Etat et pays. En développant notre propre système, nous pourrons démontrer aux autorités qu’il est possible de vérifier l’âge sans collecter d’informations personnelles. »

Le directeur technique et co-fondateur de Discord poursuit son argumentaire de la façon suivante :

« Pour plus de 90% des utilisateurs, rien ne changera car la plupart n’accèdent jamais à du contenu réservé aux adultes et ne modifient pas leurs paramètres de sécurité par défaut. Pour ceux qui le font, nous disposons d’un système interne qui détermine précisément votre âge. Discord utilise déjà des fonctionnalités qui repèrent les spam, empêchent les raids, et détectent les abus coordonnés grâce à son « moteur de règles/modération » […]. La détermination de l’âge fonctionne de la même manière, en utilisant les mêmes types de signaux tels que l’ancienneté de votre compte, la présence ou non d’un moyen de paiement enregistré dessus, les types de serveurs où vous vous rendez, et vos activités habituelles. Le système ne lit pas vos messages, n’analyse pas vos conversations, et ne regarde pas le contenu que vous publiez. Nous savons que la simple phrase « Faites-nous confiance » ne suffit pas, c’est pourquoi nous publierons la méthodologie de fonctionnement de ce système avant son déploiement à l’international. Si vous faites partie des moins de 10% des utilisateurs qui seront concernés par ces modifications, nous vous proposerons des options conçues pour nous indiquer uniquement votre âge, sans jamais révéler votre identité. Et si vous choisissez de ne pas vérifier votre âge, voici ce qu’il se passera exactement : vous conserverez votre compte, vos serveurs, votre liste d’amis, vos messages privés et le chat vocal. La seule chose qui changera est que vous ne pourrez plus accéder au contenu réservé aux adultes, ni modifier certains paramètres de sécurité par défaut conçus pour protéger les adolescents de ce type de contenus. »

Travailler avec des prestataires tiers, oui, mais pas n’importe lesquels

Stanislav Vishnevskiy est également revenu sur le cas où ce futur dispositif ne serait pas en mesure de pouvoir vérifier l’âge d’une petite minorité d’utilisateurs et/ou d’utilisatrices qui souhaiteraient accéder à du contenu pour adultes, en admettant entre autres qu’il faudra « proposer des alternatives » dans ces circonstances. Et par là, il confirme que ça signifie devoir collaborer avec des sociétés externes.

Toutefois, il tente de se montrer rassurant sur cet aspect en précisant que celle victime d’un hack en octobre dernier ne fera pas partie de la liste avec lesquelles Discord travaillera. De plus, une documentation officielle permettant de connaitre l’identité de ces firmes et leurs méthodes de récolte et traitement des données sera accessible publiquement ultérieurement sur le site officiel du réseau social.

« Afin de maintenir la confidentialité de vos informations personnelles, nous collaborerons avec des prestataires tiers qui gèrent la vérification d’âge et nous transmettront uniquement votre tranche d’âge. Le principe est simple : nous ne cherchons pas à savoir qui vous êtes. Nous avons juste besoin de savoir si vous êtes majeur. Et cela fonctionne dans les deux sens, un prestataire n’a aucun moyen d’associer votre identité à votre compte Discord. C’est voulu. Nous savons que beaucoup d’entre vous sont sceptiques quant à notre gestion des partenariats et l’incident de sécurité survenu l’an dernier n’a fait qu’alimenter ces doutes. Soyons clairs, nous n’avons pas recours à l’entreprise concernée pour la vérification de l’âge. En réalité, nous avons même cessé toute collaboration avec elle et avons tiré sérieusement les leçons de cet incident. Chaque prestataire avec lequel nous travaillerons fera l’objet d’un audit avant toute intégration. Celui-ci comprendra des limites contractuelles quant à l’utilisation des données, ainsi que des exigences strictes en matière de conservation et de suppression des données. Les informations soumises pour la vérification de l’âge seront conservées uniquement pendant la durée minimale nécessaire, ce qui, dans la plupart des cas, signifie qu’elles seront supprimées immédiatement. Si un prestataire ne satisfait pas à ces demandes, nous mettrons fin à notre collaboration. »

En conclusion, Stanislav Vishnevskiy déclare donc que le déploiement de ce nouveau système de vérification de l’âge des utilisateurs et utilisatrices Discord a été repoussé au second semestre 2026 et la date précise à laquelle il sera effectuée ne sera dévoilée que lorsque l’entreprise californienne estimera s’être assurée avoir fait le nécessaire en matière d’alternatives et de transparence en amont. Si on ne peut pas lui reprocher d’avoir pris le temps de bien choisir ses mots pour réaliser ce beau « damage control », reste maintenant à savoir comment ils prendront forme concrètement dans les prochains mois et si les craintes du public auront réellement été entendues ou pas. À suivre…