Discord change ses paramètres et va vous demander de vous authentifier pour accéder à des contenus dits adultes

La protection des données encore une fois remise en cause

La reconnaissance faciale via IA ou le partage de carte d’identité sont devenus des moyens de plus en plus utilisés pour réguler certains sites, notamment en Europe, qui affichent du contenu « adulte ». Souvent, cela se résume à du contenu pornographique, mais cette vérification s’invite maintenant sur Discord :

« Discord annonce le déploiement mondial de fonctionnalités de sécurité renforcées pour les adolescents, réaffirmant ainsi son engagement de longue date à créer une expérience plus sûre et inclusive pour les utilisateurs de plus de 13 ans. Grâce à cette mise à jour, tous les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants du monde entier bénéficieront par défaut d’une expérience adaptée aux adolescents, avec des paramètres de communication mis à jour, un accès restreint aux espaces réservés aux adultes et un filtrage de contenu préservant la confidentialité et les échanges authentiques qui font la spécificité de Discord. »

Autrement dit, dès cette mise à jour qui arrive en mars, si – en tant qu’adulte – vous ne prouvez pas votre âge, vous ne pourrez pas accéder à des serveurs réservés aux adultes, tout en voyant certains paramètres changer comme le fait de recevoir des messages privés d’inconnus, chose qui sera limitée et contrôlée. Vous pourrez toujours avoir accès à Discord, sauf à certaines fonctionnalités. Cette mesure sera mise en place dans le monde entier.

Comme Discord sait que ce genre de vérification fait peur et soulève pas mal de problèmes, il promet que les données fournies seront vite supprimées après vérification, que ce soit votre selfie vidéo ou votre carte d’identité. Rien ne le prouve pour autant. Dans la mesure où Discord a fait l’actualité en octobre dernier pour la fuite de plus de 70 000 photos d’identité piratées (certes, via un service tiers, et non pas via un hack direct de Discord), il y a forcément de quoi se montrer méfiant. Histoire de se donner encore plus bonne conscience, Discord annonce la création d’un conseil spécial formé par des adolescents (de 13 à 17 ans), afin de mieux comprendre les envies et les besoins des plus jeunes sur le logiciel.