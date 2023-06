Dino Ranch – Mission Sauvetage : Un jeu vidéo dans l’univers de la série animée Dino Ranch annoncé par Microids

Sortie le 12 octobre sur Nintendo Switch

Conçu en collaboration avec la société de divertissement canadienne Boat Rocker, ce titre nous invitera à suivre le trio Jon, Min et Miguel dans une aventure inédite où ils auront pour mission de retrouver les œufs de Dino-mites qui ont disparu afin de restaurer la paix au Ranch Cassidy. Pour y parvenir, ils devront participer à toute une série de mini-jeux divers et variés sans pour autant oublier de prendre grand soin des bébés dinosaures qu’ils hébergent et de construire et réparer des inventions essentielles à leur périple.

Rendez-vous le 12 octobre prochain pour découvrir Dino Ranch – Mission Sauvetage en exclusivité sur Nintendo Switch.