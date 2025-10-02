Digimon Story: Time Stranger devrait bien se vendre au Japon, puisque sa version physique pourrait être en rupture de stock

Vers le meilleur lancement d’un épisode de la saga ?

C’est demain que Digimon Story: Time Stranger sera officiellement disponible chez nous, mais au Japon, l’heure est déjà venue. Si une partie du public devrait se tourner vers une édition numérique, une autre attend la sortie de la version physique, et Bandai Namco a pu constater à quel point cette dernière était demandée. Sans doute plus que ce que l’éditeur aurait pu imaginer, au point où il doit publier un message pour prévenir que les stocks japonais ne seront peut-être pas suffisants en raison d’une forte demande :

« En raison de la forte demande, la version physique de Digimon Story: Time Stranger peut être difficile à obtenir pendant la semaine de sortie. Si vous souhaitez acheter la version physique, veuillez effectuer votre réservation auprès de votre revendeur local dès que possible. »

Une bonne nouvelle pour l’éditeur, peut-être un peu moins pour celles et ceux qui recherchent une édition physique au Japon. Cela indique surtout que cet épisode — qui semble recevoir un accueil critique favorable — est probablement sur le point de réaliser un très beau lancement. Notre test arrivera d’ailleurs prochainement sur le site.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce jeu, vous pouvez relire notre article complet sur ce qu’est le jeu. Digimon Story: Time Stranger sortira le 3 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.