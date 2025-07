Digimon Story Time Stranger : Histoire, combats, ambitions… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos du J-RPG de Bandai Namco

Après nous avoir proposé Digimon Survive en 2022, un visual novel et RPG tactique plutôt sympathique dans l’ensemble, Bandai Namco commercialisera le nouvel opus de sa série Digimon Story début octobre sur PC et consoles. Conçu par Media.Vision, le studio japonais derrière les épisodes Cyber Sleuth et Cyber Sleuth – Hacker’s Memory respectivement sortis chez nous en 2016 et 2018, ce J-RPG est en développement depuis presque dix ans et promet d’être assez ambitieux. Voici un récapitulatif de tout ce que nous savons dessus.

Le pouvoir de l’amitié vs la fin du monde

Pensé à la fois pour les néophytes et les fans de la première heure, Digimon Story Time Stranger nous invitera à incarner, au choix, Dan ou Kanan Yuki, un protagoniste masculin ou féminin, sachant que le héros ou l’héroïne que nous ne prendrons pas sera tout de même intégré au récit, puisqu’il ou elle communiquera avec nous pour nous guider au cours de l’aventure. Appartenant à ADAMAS, une organisation secrète spécialisée dans l’étude et la résolution de phénomènes paranormaux, ils vont être confrontés à un événement particulièrement étrange se déroulant au cœur du quartier tokyoïte de Shinjuku, au Japon.

Alors que nous enquêtons sur ce dernier sous leurs traits, nous croiserons la route de notre premier Digimon (Gomamon, Patamon ou DemiDevimon), avant d’être pris dans une explosion provoquant la fin du monde. Toutefois, au lieu d’en mourir, nous allons être ramenés sur les lieux de l’incident huit ans plus tôt. Pourquoi ? A nous de le découvrir, tout en cherchant un moyen d’empêcher cette apocalypse future de se produire. Une mission qui nous amènera notamment à affronter les Titans, un groupe de Digimon malfaisants.

Bien entendu, nous ne serons pas seuls pour accomplir cette quête. Outre Dan ou Kanan Yuki et notre équipe composée au maximum de six « petits monstres », d’autres personnages nous accompagneront et épauleront comme, par exemple, Inori Misono, une lycéenne au grand cœur, bienveillante et attentionnée ayant vécu un mystérieux événement par le passé et qui possède aussi son propre partenaire Digimon qui jouera un rôle clé dans l’histoire et le gameplay (Aegiomon), les Olympus XII, les douze divinités protectrices du Digimonde, ou encore Kodai Kuremi, Shota Kuroi, Monica Simmons et Asuna Shiroki, des membres de la Sécurité Publique nippone.

Un gameplay riche et des combats tactiques en perspective

Côté gameplay, Digimon Story Time Stranger souhaite renouer pleinement avec la formule axée J-RPG qui a fait le succès des précédentes itérations de la saga, tout en profitant de l’occasion pour l’étoffer et l’améliorer. Ainsi, le roster de lancement sera constitué d’environ 450 Digimon au total, soit 200 de plus que dans Cyber Sleuth et 120 de plus que dans Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Outre Gomamon, Patamon et DemiDevimon que nous avons déjà cités, des anciennes et nouvelles têtes seront présentes, telles qu’Agumon, Lunamon, Eaglemon, Nefertimon, ainsi que Dobermon, et chacune d’entre elles possédera diverses statistiques, dont notamment :

un Attribut , parmi les sept différents qui seront disponibles (Virus, Antivirus, Données, Libre, Variable…) ;

, parmi les sept différents qui seront disponibles (Virus, Antivirus, Données, Libre, Variable…) ; un Élément , parmi les onze différents qui seront disponibles (Feu, Eau et Plante/Végétal…) ;

, parmi les onze différents qui seront disponibles (Feu, Eau et Plante/Végétal…) ; et un Trait de personnalité, parmi les seize différents qui seront disponibles (Audacieux, Téméraire, Zélé…).

Sans surprise et comme dans les jeux Pokémon finalement, il faudra bien comprendre toutes les caractéristiques d’un Digimon pour pouvoir en tirer partie efficacement au combat. Entièrement au tour par tour, c’est d’ailleurs par le biais des affrontements, opposant trois de nos Digimon et Aegiomon à un ou plusieurs adversaires, que nous pourrons compléter l’équivalent de notre Pokédex au fur et à mesure.

Concrètement, plus nous combattrons un Digimon en particulier, plus nous accumulerons d’informations le concernant. Une fois que notre Digivice aura atteint les 100% de données récoltées, nous pourrons alors les convertir afin de générer le « petit monstre » en question, sauf que cette version sera notre compagnon de route et dotée de ses propres statistiques de base. Précision importante à retenir au sujet de cette mécanique, dépasser la barre des 100% sera possible, dans le but d’acquérir une créature plus puissante dès sa « naissance », mais le plafond de données maximal à récupérer sera fixée à 200%.

De plus, d’autres fonctionnalités seront au programme de l’expérience de cet opus puisque chaque Digimon possédera une Capacité spéciale à utiliser au combat. Il pourra accueillir des Compétences de liaison et pièces d’équipement venant booster ses statistiques et/ou compenser ses faiblesses. Il sera capable de lancer, quand nous le voudrons et aurons l’opportunité, un Art croisé, une action offensive, défensive ou de soutien pouvant renverser le déroulement d’un affrontement. Pendant les batailles contre les boss notamment, il aura la possibilité de cibler les points faibles d’un ennemi afin de lui infliger davantage de dégâts.

S’il ne trouve pas sa place dans notre groupe, rien ne nous empêchera de le laisser s’entrainer et grandir de son côté, au sein de la Digiferme, en n’oubliant pas tout de même de lui donner des objets et le nourrir de temps en temps. Et évidemment, il sera en mesure d’évoluer sous certaines conditions. Attention cependant, la Digivolution sera non-linéaire ici. Autrement dit, nous pourrons digivoluer un Digimon dans plusieurs formes différentes et le dé-digivoluer lorsqu’il aura atteint sa limite de croissance, dans l’optique de débloquer de nouvelles voies et chercher à libérer tout son potentiel à terme.

Enfin, il sera également intéressant de dépenser régulièrement des Points d’anomalie dans les arbres de compétences de notre personnage. Attribués en terminant des missions et montant en grade au sein de la hiérarchie d’ADAMAS, ils nous permettront de déverrouiller des bonus passifs, d’augmenter le gain d’XP obtenu, de modifier les traits de personnalité et/ou assouplir les prérequis pour faire évoluer nos Digimon, etc.

Un titre vraiment ambitieux sur le plan technique ?

Comme précisé plus tôt dans cet article, Digimon Story Time Stranger cherchera à être une production plus ambitieuse que les précédentes chapeautées par Media.Vision. En conséquence, elle devrait être plus travaillée et détaillée en matière de graphismes, de direction artistique, de mise en scène et d’animations.

Toutefois, on nous a déjà annoncé que des concessions techniques seront visibles en fonction de la plateforme sur laquelle nous jouerons. Si la résolution 4K sera supportée sur PC, PS5, PS5 Pro et Xbox Series X, il faudra se contenter du 1440p sur Xbox Series S. La fréquence d’images par seconde pourra atteindre les 60 fps sur PC mais sera bloquée à 30 fps sur consoles. Quant à la technologie HDR, elle ne sera prise en charge sur aucune des machines.

Les développeurs ont indiqué avoir aussi fourni beaucoup d’efforts dans le but de renforcer le sentiment d’immersion et nous faire comprendre à quel point « les liens unissant l’humanité et les Digimon sont puissants en jeu ». Pour cela, ils ont notamment retravaillé les phases d’exploration, en les rendant plus poussées et libres que par le passé. Outre arpenter les quartiers de Shinjuku et d’Akihabara (Tokyo), nous pourrons vraiment voyager à travers l’ensemble du Digimonde d’Iliade.

Des rues animées de son Centre-ville à sa dense Forêt mécanique, en passant par les « sublimes » fonds marins de sa Zone des abysses, une belle diversité de biomes sera normalement au rendez-vous. Chaque écosystème accueillera un panel de Digimon spécifiques, aux designs imaginés notamment par l’artiste Suzuhito Yasuda, et ses propres ambiances musicales, composées par Masafumi Takada. Pour rappel, ces deux membres du studio nippon ne nous sont pas inconnus étant donné qu’ils ont travaillé sur Digimon Story Cyber Sleuth et Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Pour finir, notez également que le titre sera uniquement doublé en japonais et en anglais mais, rassurez-vous, il bénéficiera bien de sous-titres, menus et d’une interface entièrement traduits en français, et ce dès son lancement.

Quand sortira Digimon Story Time Stranger ?

Digimon Story Time Stranger arrivera le 3 octobre prochain sur PC, via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. S’il vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander sur toutes les plateformes, ce qui vous permettra d’obtenir Agumon (Noir), Gabumon (Noir), les tenues d’écolier et d’écolière de Dan et Kanan Yuki, et quelques pièces d’équipement et consommables à utiliser en jeu day one. Pour ce qui est des différentes éditions, quatre sont disponibles à l’achat :