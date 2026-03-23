Bandai Namco n’en a pas terminé avec Digimon Story: Time Stranger, qui recevra un DLC majeur en 2027

Avec encore plus de Digimon à trouver

Puisque Digimon Story: Time Stranger s’est bien vendu, son support va finalement être plus long que prévu. Un DLC majeur est en préparation selon Bandai Namco, mais il faudra patienter pour le découvrir étant donné qu’il ne sortira pas avant l’année prochaine, sans date plus précise pour le moment. Même si l’on ignore encore ce que ce DLC pourra raconter (même si on nous indique que le seiyu derrière le personnage d’Aegiomon sera présent ici), il devrait néanmoins être assez conséquent.

Le producteur Ryosuke Hara a déclaré lors du Digimon Con 2026 que l’équipe de développement tenterait d’inclure certains des Digimon qui se sont hissés dans les 10 premières places d’un concours de popularité (mais pas tous), à savoir :

Gammamon Loogamon Kazemon Gumdramon Pulsemon Herissmon Terriermon Assistant Meicoomon Ludomon Gekkomon

Digimon Story: Time Stranger est aujourd’hui disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, mais il sortira également le 10 juillet prochain sur Switch et Switch 2.