Digimon Story: Time Stranger sortira cet été sur les deux Switch, avec un mode 60 fps sur Switch 2

Les versions PS5 et Xbox Series seront aussi améliorées

Sorti en octobre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, Digimon Story: Time Stranger aura su marquer les esprits en étant l’un des meilleurs titres de la saga Digimon, même s’il n’était pas irréprochable pour autant. La communauté Switch pourra bientôt se faire son propre avis sur la question, étant donné que Bandai Namco a annoncé que son Digimon Story: Time Stranger sortira sur Switch ainsi que sur Switch 2 le 10 juillet prochain (et le 9 juillet au Japon).

Fait assez intéressant, la version Switch 2 sera bien évidemment meilleure puisqu’elle vous laissera choisir entre un mode Qualité à 30 images par seconde en 4K, et un mode Performances en 60 images par seconde en 1080p (chose qui ne sera évidemment pas disponible sur la première Switch). Lorsque l’on sait que les versions consoles PS5 et Xbox Series ont été pointées du doigt pour limiter le framerate à 30 images par seconde, voir que c’est via cette version Switch 2 que le jeu se débride est assez cocasse. Que les personnes qui jouent sur PS5 et Xbox Series se rassurent, une mise à jour sur ces plateformes sera disponible pour ajouter ces deux modes.

Pour en savoir un peu plus sur ce Digimon Story: Time Stranger, on vous redirige vers notre test complet.