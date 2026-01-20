Le deuxième DLC de Digimon Story: Time Stranger sera disponible dès cette semaine

Un nouvel épisode qui s’attarde sur un personnage bien précis

Après un premier DLC sorti en décembre dernier, Digimon Story: Time Stranger enchaîne avec un second épisode qui propose plus ou moins le même programme. C’est-à-dire une nouvelle quête à découvrir, et plein de Digimon en plus à découvrir. Dans ce DLC « Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN », vous pourrez par exemple suivre une histoire centrée autour du personnage de Hiroko Sagisaka, le tout en découvrant de nouvelles Mega Digivolution concernant BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoGolemon et BanchoMamemon.

L’épisode « Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN » de Digimon Story: Time Stranger sera disponible dès le 22 janvier, comme nous l’apprend cette vidéo qui nous donne un avant-goût de l’aventure que l’on suivra. Ce DLC pourra être acheté à part, mais il est également compris dans le Season Pass du jeu, qui se terminera avec la sortie d’un troisième pack.

Digimon Story: Time Stranger est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à relire notre test.