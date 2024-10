Les Xbox Game Studios changent de dirigeant, Craig Duncan (Rare) remplace Alan Hartman

Le capitaine de Rare reprend la barre

La présidence d’Alan Hartman aura donc été de courte durée. GamesIndustry.biz nous apprend que l’intéressé se prépare à quitter ses fonctions dès la fin du mois de novembre, mais puisque tout cela était anticipé, un remplaçant a d’ores et déjà été désigné. Il s’agira de Craig Duncan, qui est l’actuel patron du studio Rare, l’un des Xbox Game Studios. Après avoir passé plus de 14 ans au sein de cette équipe, il va désormais endosser le rôle du chef au sein de tous les Xbox Game Studios, c’est-à-dire Halo Studios, Turn 10, Rare, Ninja Theory et bien d’autres (la liste est longue).

Ce changement ne devrait pas être particulièrement notable dans la mesure où Duncan devra toujours répondre à Matt Booty, Sarah Bond et Phil Spencer. Il faut cependant s’habituer à le voir être un peu plus mis en avant durant les prises de parole du constructeur. Booty déclare à son sujet :

« Dans son nouveau rôle, Craig continuera à se concentrer sur l’aide apportée à nos studios pour offrir des expériences de jeu uniques et de haute qualité qui peuvent devenir des licences à succès et atteindre plus de joueurs en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles. »

Pour remplacer Duncan à la tête de Rare, Joe Neate et Jim Horth reprennent le navire, le premier étant le producteur de Sea of Thieves, tandis que le second est un vétéran travaillant depuis plus de 20 ans au sein du studio.