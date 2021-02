Destruction AllStars sera finalement disponible pour le prix de 20 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Destruction AllStars ne connaît pas un engouement incontestable, et ce malgré le fait qu’il soit offert à tous les possesseurs du PS Plus durant deux mois. Il faut dire que le jeu manque quelque peu de contenu, ce qui lui est reproché pour un titre qui devait initialement être lancé à 80 euros. Heureusement, le studio et Sony ont revu les attentes à la baisse.

Un éclair de lucidité

Lucid Games et PlayStation annoncent alors que lorsque Destruction AllStars quittera le programme de PS Plus le 6 avril prochain, il sera affiché au prix de 20 euros, et non pas 80 euros comme cela était auparavant prévu. Une décision pleine de bon sens puisqu’un tel prix aurait sans doute signé l’arrêt de mort pour le titre, qui aurait eu bien du mal à convaincre de nouveaux joueurs.

Si le prix est déjà bradé, cela ne veut pas pour autant dire que le studio baisse les bras, bien au contraire. George Rule, communuty manager du studio, a ainsi indiqué une feuille de route pour les semaines à venir avec des défis supplémentaires, des skins en plus, des week-ends double XP, et des surprises en avril. Tous les détails sont disponible sur le PlayStation Blog.

Espérons pour le studio que cela suffise pour que la communauté reste sur le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez pas à consulter notre test.