Destruction AllStars : Des indices laissent penser que le jeu pourrait passer free-to-play

Présenté comme étant l’un des jeux phares du lancement de la PS5, Destruction AllStars n’a pas véritablement conquis le public, trop vite lassé par la formule. Le titre avait également beaucoup fait parler de lui lors de son lancement, avec un tarif affiché à 80 euros jugé bien trop élevé, qui est vite descendu à 20 euros face à la grogne de la communauté. Et un an plus tard, il se pourrait même que le titre fasse le grand saut vers le modèle du free-to-play.

Changement de modèle économique en vue ?

C’est du moins ce que laissent penser des traces dans la base de données du jeu, repérées par des utilisateurs de Reddit (puis relayées par VGC). Le jeu a récemment eu droit à une mise à jour 3.0.1 assez massive, où Lucid Games promettait des nombreux changements qui « vont changer la manière dont tout le monde joue ».

Pendant la période de maintenance nécessaire pour cette update, des petits malins sont allés fouiller dans le code du jeu pour y trouver les mentions « BS_F2P_CHALLENGE_SLAM_FWD » et « BS_F2P_CHALLENGE_PERFORM_A_GOLD_SKILL ». La mention « F2P » peut alors faire grandement penser à « free-to-play », puisque c’est l’abréviation commune du terme.

Lucid Games n’a pas encore confirmé le changement de modèle économique pour l’instant, et il se pourrait que tout cela soit un joyeux hasard, mais étant donné le faible engouement autour du jeu, un passage en free-to-play ne pourrait que lui faire du bien.