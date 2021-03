Destruction AllStars partage quelques infos sur sa Saison 1

Malgré un gameplay accrocheur et une arrivée day one sur le PS Plus, Destruction AllStars, que nous avons qualifié de « Destruction Derby du pauvre » à sa sortie, a connu un lancement assez mitigé à cause d’un gros manque de contenu et d’un modèle économique particulièrement discutable. Heureusement, les développeurs n’ont pas délaissé leur projet et, en plus d’essayer de corriger le tir petit à petit, ils se préparent à lancer la Saison 1 du jeu.

Du contenu inédit au moins jusqu’à la fin de l’année

Comme expliqué sur le PlayStation Blog, Lucid Games a l’intention d’ajouter du contenu inédit au moins jusqu’à la fin de l’année et cela commencera dès le mois prochain avec la Saison 1. Intitulée « Hotshots », celle-ci aura lieu d’avril à juillet et introduira notamment le tout premier mode compétitif du titre, Blitz, qui proposera des affrontements en 3v3v3v3.

Le studio britannique prévoit aussi d’intégrer un Battle Pass, avec une voie gratuite et une autre payante, permettant d’obtenir divers éléments cosmétiques, un mode Photo ainsi qu’un nouveau AllStar. D’autres surprises seraient également en préparation mais il faudra attendre encore un peu avant d’en apprendre davantage.

Rappelons que Destruction AllStars est disponible en exclusivité sur PlayStation 5. Après avoir quitté le PS Plus le 6 avril, le jeu sera tarifé à 19,99€.