Tencent rachète Lucid Games, le studio derrière Destruction AllStars

Si Lucid Games a récemment fait parler de lui avec ce projet pas franchement mémorable, il est aussi un studio de support qui a aidé d’autres équipes à mener à bien leurs projets. Il est notamment crédité sur Star Wars Jedi: Survivor et sur d’autres jeux Electronic Arts, comme Apex Legends.

Cependant, il est aujourd’hui racheté par Tencent, ou plutôt par LightSpeed Studios, qui appartient lui-même à l’éditeur chinois. Ce dernier promet que malgré cette acquisition, Lucid Games aura droit à une totale indépendance dans les jeux choisis, tout en bénéficiant du support technique et technologique de LightSpeed Studios.

C’est tout de même un studio de plus dans l’escarcelle de Tencent, qui s’impose de plus en plus comme l’un des acteurs les plus importants du marché, derrière les constructeurs historiques.

We are thrilled that Lucid Games is now part of LightSpeed Studios family.

We'll continue to enjoy full independence in the games that we create and the operation of the studio, while having the support from LightSpeed Studios' global network and technology capabilities. pic.twitter.com/uLJW3vI3PI

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) July 13, 2023