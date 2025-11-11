Destiny 2 n’a pas atteint les niveaux espérés par Sony depuis le rachat de Bungie, Marathon devrait sortir avant mars 2026

Un rachat qui n’a pas porté ses fruits

Cela fait plusieurs années que l’on assiste à la lente chute de Destiny 2, qui a enchainé les extensions sans vraiment retrouver l’engouement qu’il pouvait y avoir autour du jeu à une époque. Dans son dernier bilan, Sony est bien forcé d’admettre que ces mauvais résultats ont un impact négatif sur la section jeux du groupe. Lin Tao déclare même que les objectifs qui ont été fixés pour Destiny 2 lors du rachat de Bungie n’ont pas été atteints (propos relayés par This Week in Video Games) :

« Concernant Destiny 2, en raison notamment de l’évolution du contexte concurrentiel, le niveau des ventes et de l’engagement des utilisateurs n’ont pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés lors de l’acquisition de Bungie. Bien que nous poursuivions nos efforts d’amélioration, nous avons revu à la baisse nos prévisions pour le moment et comptabilisé une perte de valeur sur une partie des actifs de Bungie. »

Car Bungie en lui-même n’aura pas non plus beaucoup aidé la stratégie jeux service du groupe, même si Lin Tao veut nous faire comprendre que le succès de Helldivers 2 et MLB: The Show 25 suffisent pour que 40% des revenus générés par les titres first-party soient liés à des jeux du genre.

Reste maintenant à voir comment Marathon va s’intégrer dans tout cela, et s’il pourra faire mieux que Destiny 2. Lin Tao déclare que le jeu poursuit son développement et que des corrections de performance sont en train d’être déployées, tout en prévoyant une sortie durant cette année fiscale. Ce qui veut dire que Marathon devrait bien sortir avant le 31 mars 2026, sauf en cas de nouveau report. Et à ce stade, on ne mettra pas notre main à couper sur l’absence d’un nouveau retard.